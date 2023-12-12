جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماسًا في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة قوية.

كما نستكمل أيضاً الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي نتابع فيها لقاءات القسم الشرقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 "13-12-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة العروبة - الجندل 14:30 مصر

15:30 السعودية KSA SPORTS العين - الفيصلي 14:30 مصر 15:30 السعودية KSA SPORTS العدالة - هجر 16:30 مصر

17:30 السعودية KSA SPORTS جدة - الصفا 17:20 مصر

18:20 السعودية KSA SPORTS

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لايبزيج - يانج بويز 19:45 مصر، 20:45 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 3 سرفينا زفيزدا - مانشستر سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 4 سيلتيك - فينورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 6 رويال أنتويرب - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية جواد بدة beIN Sports HD 3 بورتو - شاختار 22:00 مصر، 23:00 السعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 5 نيوكاسل - ميلان 22:00 مصر، 23:00 السعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - الجولة 6