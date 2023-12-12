جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Anthony Gordon Newcastle Christian Pulisic Milan(C)Getty Images
كأس العالم للأنديةدوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماسًا في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة قوية.

كما نستكمل أيضاً الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي نتابع فيها لقاءات القسم الشرقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 "13-12-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العروبة - الجندل14:30 مصر
15:30 السعودية		KSA SPORTS
العين - الفيصلي14:30 مصر 15:30 السعوديةKSA SPORTS
العدالة - هجر16:30 مصر
17:30 السعودية		KSA SPORTS
جدة - الصفا17:20 مصر
18:20 السعودية		KSA SPORTS

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لايبزيج - يانج بويز19:45 مصر، 20:45 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 3
سرفينا زفيزدا - مانشستر سيتي19:45 مصر، 20:45 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد - لاتسيو22:00 مصر، 23:00 السعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 4
سيلتيك - فينورد22:00 مصر، 23:00 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 6
رويال أنتويرب - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 3
بورتو - شاختار22:00 مصر، 23:00 السعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 5
نيوكاسل - ميلان22:00 مصر، 23:00 السعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
كايا - إنشيون يونايتد10:00 مصر
11:00 السعودية		نوفل باشيbeIN Sports AFC 1
يوكوهاما إف مارينوس - شاندونج تايشان10:00 مصر 11:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports AFC
ليون سيتي سايلورس - كيتشي12:00 مصر
13:00 السعودية		عادل خلوbeIN Sports AFC 3
جيونبوك هيونداي موتورز - بانكوك يونايتد12:00 مصر 13:00 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports AFC 2

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