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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
فرنسا ضد السويد
فرنسا
السويد
المكسيك ضد الإكوادور
المكسيك
الإكوادور
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية
بلجيكا ضد السنغال
بلجيكا
السنغال

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 "01-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - السويد00:00 السعودية، 01:00 الإماراتbeIN Max 2عصام الشوالي
beIN Max 4أحمد البلوشي
المكسيك - الإكوادور04:00 السعودية، 05:00 الإماراتbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 3عبدالله الغامدي
إنجلترا - الكونغو الديمقراطية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Max 1عصام الشوالي
beIN Max 3خليل البلوشي
بلجيكا - السنغال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 2علي سعيد الكعبي
beIN Max 4حفيظ دراجي

طالع الجدول الكامل من هنا

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