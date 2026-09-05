يشهد اليوم الأحد 6 سبتمبر\أيلول 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي بإقامة مواجهات قوية ومعقدة أبرزها مباراة يوفنتوس وميلان في قمة الجولة.

وتشهد ملاعب إسبانيا وفرنسا عددًا من المواجهات المهمة ضمن منافسات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد العربي والقاري، تتواصل منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر \ أيلول 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، ودوري جوي للنخبة.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.



جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 "06-09-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - مانشستر يونايتد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي آرسنال - تشيلسي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فالنسيا - برشلونة 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي ملقا - ليفانتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 4 سمير اليعقوبي إسبانيول - إشبيلية 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فروزينوني - فينيسا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv لم يعلن بارما - مونزا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv لم يعلن بولونيا - ساسوولو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv لم يعلن يوفنتوس - ميلان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv فارس عوض

دوري جوّي للنخبة - الجولة 3

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تروا - ستراسبورج 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 مصطفى العلوان أنجيه - رين 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي مارسيليا - باريس إف سي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة هامبورج - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC ACTION أينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات MBC ACTION

الدوري التركي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق طرابزون سبور - جنتشلربيرليجي 20:00 السعودية، 2100 الإمارات beIN SPORTS 5 منتصر الأزهري

الدوري الأمريكي - الجولة 23



المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

دوري أبطال أفريقيا - الدور الأول "إقصائيات"

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جورماهيا - بيراميدز 15:00 مصر، 13:00 المغرب ON SPORT محمد الكواليني المغرب الفاسي - راحيمو 20:00 المغرب، 22:00 مصر المغربية الرياضية -

الكونفدرالية الأفريقية - الدور الأول "إقصائيات"