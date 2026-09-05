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Arsenal Chelsea(C)Getty Images
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد إنتر ميامي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الدوري التركي الممتاز
برشلونة
فروسينوني
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
ميلان
الدوري الفرنسي
طرابزون سبور
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الدوري الألماني
إنجلترا
إسبانيا
فرنسا
مصر
تركيا
ألمانيا
إيطاليا
المغرب
الولايات المتحدة
المملكة العربية السعودية

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الأحد 6 سبتمبر\أيلول  2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي بإقامة مواجهات قوية ومعقدة أبرزها مباراة يوفنتوس وميلان في قمة الجولة.

وتشهد ملاعب إسبانيا وفرنسا عددًا من المواجهات المهمة ضمن منافسات الدوري الإسباني والدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد العربي والقاري، تتواصل منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر \ أيلول 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، ودوري جوي للنخبة.

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

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ON Sportشاهد من هنا
beIN SPORTS HDشاهد من هنا
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جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 "06-09-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إيفرتون - مانشستر يونايتد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1عصام الشوالي
آرسنال - تشيلسي18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فالنسيا - برشلونة 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORTS 2حفيظ دراجي
ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2محمد المبروكي
ملقا - ليفانتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 4سمير اليعقوبي
إسبانيول - إشبيلية22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 3

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
فروزينوني - فينيسا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tvلم يعلن
بارما - مونزا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tvلم يعلن 
بولونيا - ساسوولو 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tvلم يعلن 
يوفنتوس - ميلان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvفارس عوض

دوري جوّي للنخبة - الجولة 3

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - النصر 18:35 السعودية، 19:35 الإماراتstc tv sports HD
الفيحاء - الحزم 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتstc tv sports HD
الجبلين - الأهلي 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتstc tv sports HD
القادسية - الاتفاق 21:15 السعودية، 22:15 الإماراتstc tv sports HD
الوحدة - الاتحاد21:15 السعودية، 22:15 الإماراتstc tv sports HD

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تروا - ستراسبورج 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3مصطفى العلوان
أنجيه - رين18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي
 مارسيليا - باريس إف سي21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هامبورج - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC ACTION
أينتراخت فرانكفورت - أوجسبورج18:30 السعودية، 19:30 الإماراتMBC ACTION

الدوري التركي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طرابزون سبور - جنتشلربيرليجي20:00 السعودية، 2100 الإماراتbeIN SPORTS 5منتصر الأزهري

الدوري الأمريكي - الجولة 23

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

دوري أبطال أفريقيا - الدور الأول "إقصائيات"

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جورماهيا - بيراميدز 15:00 مصر، 13:00 المغربON SPORTمحمد الكواليني 
المغرب الفاسي - راحيمو20:00 المغرب، 22:00 مصر المغربية الرياضية-

الكونفدرالية الأفريقية - الدور الأول "إقصائيات"

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
زد - اتصالات جيبوتي20:00 مصر، 18:00 المغرب ON SPORTبلال علام

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