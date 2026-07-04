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جدول مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا
البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج

تعرف على مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في دور الـ 16 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
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البرازيل
البرازيل
النرويج crest
النرويج
النرويج

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 "05-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرنسا - باراجواي 00:00 السعودية، 01:00 الإماراتbeIN Max 2حسن العيدروس
beIN Max 4علي محمد علي
البرازيل - النرويج23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 1علي سعيد الكعبي
beIN Max 3أحمد البلوشي

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