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جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب مواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي يتمثل في مواجهة الأهلي والرياض، بالإضافة إلى لقاء هام هو ذهاب نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي بين الوداد وصن داونز.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 "05-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - ضمك18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدسليمان الشريف
SSC HD 1 HD/SDحماد العنزي
SSC HD 5 HDعائد العصيمي
الحزم - الوحدة18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدمحمد الخامسي
SSC Extra 1 HD/SDعبدالعزيز السبر
الأهلي - الرياض21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهدأحمد النفيسة
SSC HD 1 HD/SDعلي سعيد الكعبي
SSC HD 5 HDخالد المديفر
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الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - ألميريا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3 HDأحمد البلوشي
فالنسيا - غرناطة17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3 HDنوفل باشي
فياريال - أتلتيك بيلباو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3 HDمحمد بركات
ريال مدريد - رايو فاييكانو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HDعلي محمد علي

الدوري الإنجليزي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
نوتنجهام فوريست. -أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HDحسن العيدروس
لوتون تاون - ليفربول18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HDخالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا - مونزا13:00 مصر، 14:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
كالياري - جنوة16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
روما - ليتشي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
فيورنتينا - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فولفسبورج - فيردر بريمن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5أحمد عبده
هايدينهايم - شتوتجارت18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 2منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليون - ميتز14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports
تولوز - لوهافر16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports
ستراسبورج - كليرمون فوت16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports
نانت. -ستاد ريمس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports
موناكو - ستاد بريست18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
نيس. -رين21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports

دوري السوبر ليج الإفريقي - ذهاب النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الوداد - صن داونز20:00 مصر، 21:00 السعوديةالرياضية المغربيةمحمد العدالي
beIN Sports HDجواد بده
OnTime Sports 1حاتم بطيشة
SSC Extra 1 HDمحمد حسين
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي

الدوري المصري - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الإسماعيلي - طلائع الجيش16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس
المصري البورسعيدي - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتس
فيوتشر- إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتس

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