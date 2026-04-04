Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Inter-Roma pronostico e quote
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز
الدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 "05-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأخدود - الفتح 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانيةمحمد حسين
الاتفاق - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الرياض - الشباب21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

الدوري الإيطالي - الجولة 31 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريمونيزي - بولونيا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv-
بيسا - تورينو 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv-
إنتر - روما21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvفارس عوض

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وست هام - ليدز يونايتد18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
خيتافي - أتلتيك بيلباو 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي
فالنسيا - سيلتا فيجو 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد عبده
ريال أوفييدو - إشبيلية 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 3عبدالله الغامدي
ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3باسم الزير

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أنجيه - ليون 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 2عامر الخوذيري
لوهافر - أوكسير 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات
لوريان - باريس إف سي 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد البلوشي
ميتز - نانت 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 4محمد فوزي
موناكو - مارسيليا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 2علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أونيون برلين - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد رياضة
أينتراخت فرانكفورت - كولن18:30 السعودية، 19:30 الإماراتشاهد
MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط) - الجولة 1 (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sport Maxزياد دكروي
المصري - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sports 1عصام عبده
الإسماعيلي - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sport Maxمؤمن حسن

الدوري الأمريكي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أوستن02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان