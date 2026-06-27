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جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
بنما ضد إنجلترا
بنما
إنجلترا
كرواتيا ضد غانا
كرواتيا
غانا
كولومبيا ضد البرتغال
كولومبيا
البرتغال
الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان
الكونغو الديمقراطية
أوزبكستان
الأردن ضد الأرجنتين
الأردن
الأرجنتين
الجزائر ضد النمسا
الجزائر
النمسا
جنوب أفريقيا ضد كندا
جنوب أفريقيا
كندا

تعرف على مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وختام مرحلة المجموعات في كأس العالم، كما تبدأ مباريات دور الـ 32 في مساء اليوم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 "28-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بنما - إنجلترا00:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 1عصام الشوالي
كرواتيا - غانا00:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Max 2عامر الخوذيري
كولومبيا - البرتغال02:30 السعودية، 03:30 الإماراتbeIN Max 3علي سعيد الكعبي
الكونغو - أوزباكستان02:30 السعودية، 03:30 الإماراتbeIN Max 4محمد بركات
الأردن - الأرجنتين05:00 الأردن، 06:00 الإمارات beIN FIFA WORLD CUPحسن العيدروس
beIN Max 1
الجزائر - النمسا05:00 السعودية، 03:00 الجزائر beIN Max 2حفيظ دراجي

كأس العالم 2026 - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
جنوب إفريقيا - كندا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Max 1
beIN Max 3

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