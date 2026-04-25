أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


جدول مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 "26-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - الاتفاق19:15 السعودية، 20:15 الإماراتstc tv sports HD 3
الفتح - النصر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv sports HD 4

الدوري الإيطالي - الجولة 34 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - ساسوولو 13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv
جنوى - كومو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
تورينو - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
ميلان - يوفنتوس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - ليدز يونايتد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لوريان - ستراسبورج 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي
لوهافر - ميتز 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 4محمد بركات
باريس إف سي - ليل 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5محمد المبروكي
رين - نانت 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري
مارسيليا - نيس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 1جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
 شتوتجارت - فيردر بريمن16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهدمنير العتيبي
بوروسيا دورتموند - فرايبورج18:30 السعودية، 19:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
MBC ACTION

دوري يلو - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبيل - الدرعية18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانية
أبها - الباطن19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
الوحدة - العربي20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - نيو إنجلاند ريفولوشن02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

