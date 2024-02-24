جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024 "25-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفيحاء - أبها 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD عبدالعزيز السبر

عائد العصيمي الشباب - النصر 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 5 HD

SSC Extra 1 SD فارض عوض

حاتم بطيشة

أحمد النفيسة

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - ليفربول 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وولفرهامبتون - شيفيلد يونايتد 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN Sports HD 2 باسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوفنتوس - فروزينوني 14:30 السعودية، 13:30 مصر AD Sports Premium 1 غازي العمري كالياري - نابولي 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام ليتشي - إنتر ميلان

20:00 السعودية، 19:00 مصر AD Sports Premium 1 عصام عبده ميلان - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 بدر الدين روابح

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قادش - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS 3 أحمد عبده ريال بيتيس - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS 3 منتصر الأزهري لاس بالماس - أوساسونا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS 3 مصطفى العلوان ريال مدريد - إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لانس - موناكو 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN SPORTS 4 نوفل باشي تولوز - ليل 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 2 عادل خلو نيس - كليرمون فوت 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 3 محمد السعدي لوهافر - ستاد ريمس 17:00 السعودية، 16:00 مصر TOD محمد بركات باريس سان جيرمان - رين 19:05 السعودية، 18:05 مصر beIN SPORTS 4 جواد بدة مارسيليا - مونبلييه 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أينتراخت فرانكفورت - فولفسبورج 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD جواد بدة بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 19 :30 السعودية، 18:30 مصر beIN SPORTS 2 مضر اليوسف أوجسبورج - فرايبورج 21:30 السعودية، 20:30 مصر beIN SPORTS 5 حسن العيدروس

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أغادير - شباب المحمدية 18:00 السعودية، 17:00 مصر المغربية الرياضية الجيش الملكي. -الاتحاد التوركي 20:00 السعودية، 19:00 مصر المغربية الرياضية المغرب الفاسي - مولودية وجدة 22:00 السعودية، 21:00 مصر المغربية الرياضية

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 25 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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