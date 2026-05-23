Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
AS FAR vs Mamelodi Sundowns FCGetty Images
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة
الدوري الإنجليزي الممتاز
الجيش الملكي ضد ماميلودي صن داونز
الجيش الملكي
ماميلودي صن داونز
دوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

دوري أبطال إفريقيا
الجيش الملكي crest
الجيش الملكي
الجيش الملكي
ماميلودي صن داونز crest
ماميلودي صن داونز
صن داونز

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأحد 24 مايو 2026 "24-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بارما - ساسوولو 16:00 السعودية، 19:00 الإماراتstc tv-
نابولي - أودينيزي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
كريمونيزي - كومو 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv-
ليتشي - جنوى 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv-
ميلان - كالياري 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvعيسى الحربين
تورينو - يوفنتوس 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvعامر عبدالله
هيلاس فيرونا - روما21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvفيصل الهندي

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3عامر الخوذيري

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - مانشستر يونايتد 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 6حسن العيدروس
بيرنلي - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Xtra 3باسم الزير
كريستال بالاس - آرسنال 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي
فولهام - نيوكاسل 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Xtra 2سمير اليعقوبي
ليفربول - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 2علي محمد علي
مانشستر سيتي - أستون فيلا 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 3خليل البلوشي
نوتنجهام فورست - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN Xtra 1بكر علوان
سندرلاند - تشيلسي 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 8عبدالله الغامدي
توتنهام - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد البلوشي
وست هام - ليدز يونايتد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 5أحمد فؤاد

دوري أبطال أفريقيا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلق
الجيش الملكي - صن داونز22:00 السعودية، 20:00 المغربbeIN SPORT 2جواد بدة

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تنزانيا - الجزائر 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5أحمد فؤاد
السنغال - مالي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتTOD-
المغرب - الكاميرون 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 4محمد بركات
كوت ديفوار - مصر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Xtra 4أحمد عبده

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان