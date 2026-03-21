جدول مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026 "22 -03-2026"

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - مانشستر سيتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس سيلتا فيجو - ألافيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 9 بكر علوان أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 6 باسم الزير ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل يونايتد - سندرلاند 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي أستون فيلا - وست هام 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات توتنهام - نوتينجهام فورست 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 30

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة ماينتس - فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC شاهد سانت بيولي - فرايبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد أوجسبورج - شتوتجارت 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد MBC ACTION

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - موناكو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي مارسيليا - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس باريس - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد السعدي رين - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Xtra 1 محمد نضال نانت - ستراسبورج 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - نهضة بركان 18:00 مصر، 16:00 المغرب beIN SPORTS 5 علي محمد علي الملعب المالي - صن داونز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Xtra 2 منتصر الأزهري

كأس الكونفيدرالية - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزمالك - أوتوهو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS 2 محمد فوزي Time Sport (بث أرضي) طارق حسن الوداد - أولمبيك آسفي 18:00 المغرب، 20:00 مصر beIN SPORTS 2 جواد بدة اتحاد العاصمة - مانيما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS 3 محمد المبروكي

الدوري الأمريكي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيويورك سيتي - إنتر ميامي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات Apple TV

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة الهبوط)