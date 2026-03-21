Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
real madrid atleticoGetty Images
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 22 مارس 2026 "22 -03-2026"

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - مانشستر سيتي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برشلونة - رايو فاييكانو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس
سيلتا فيجو - ألافيس18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 9بكر علوان
أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 6باسم الزير
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوكاسل يونايتد - سندرلاند15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS 2محمد المبروكي
أستون فيلا - وست هام17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد بركات
توتنهام - نوتينجهام فورست17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORTS 6أحمد عبده 

الدوري الإيطالي - الجولة 30

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - بيزا14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv
أتالانتا - هيلاس فيرونا17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv
بولونيا - لاتسيو17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv
روما - ليتشي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
فيورنتينا - إنتر22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ماينتس - فرانكفورت17:30 السعودية، 18:30 الإمارات  MBC شاهد   
سانت بيولي - فرايبورج19:30 السعودية، 20:30 الإمارات  MBC شاهد     
أوجسبورج - شتوتجارت21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC شاهد   
MBC ACTION

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - موناكو17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4نوفل باشي
مارسيليا - ليل19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4حسن العيدروس
باريس - لوهافر19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 3محمد السعدي
رين - ميتز19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Xtra 1محمد نضال
نانت - ستراسبورج21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4أحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - نهضة بركان18:00 مصر، 16:00 المغربbeIN SPORTS 5علي محمد علي
الملعب المالي - صن داونز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Xtra 2منتصر الأزهري

كأس الكونفيدرالية - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - أوتوهو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS 2محمد فوزي
Time Sport (بث أرضي)طارق حسن
الوداد - أولمبيك آسفي18:00 المغرب، 20:00 مصرbeIN SPORTS 2جواد بدة
اتحاد العاصمة - مانيما21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS 3محمد المبروكي
    

الدوري الأمريكي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
نيويورك سيتي - إنتر ميامي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتApple TV

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد مصطفى عفيفي
الاتحاد - فاركو20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
كهرباء الإسماعيلية - مودرن سبورت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2محمود أبو الركب

إعلان