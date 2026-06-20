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جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
الإكوادور ضد كوراساو
الإكوادور
كوراساو
تونس ضد اليابان
تونس
اليابان
إسبانيا ضد السعودية
إسبانيا
السعودية
أوروجواي ضد كاب فيردي
أوروجواي
كاب فيردي
بلجيكا ضد إيران
بلجيكا
إيران

تعرف على مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها اسكتلندا والمغرب والبرازيل وهايتي وتركيا وباراجواي وهولندا والسويد وألمانيا وكوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2026 "21-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الإكوادور - كوارساو 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
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beIN Max 3نوفل باشي
تونس - اليابان 07:00 السعودية، 05:00 تونس beIN 4K HDRعصام الشوالي
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beIN Max 4عامر الخوذيري
إسبانيا - السعودية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN 4K HDRعصام الشوالي
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beIN Max 3عبدالله الغامدي
بلجيكا - إيران 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN 4K HDRأحمد البلوشي
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beIN Max 4محمد المبروكي
أوروجواي - كاب فيردي01:00 السعودية، 02:00 الإماراتbeIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 1
beIN Max 3باسم الزير

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