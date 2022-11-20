جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما أهم هذا اليوم في عالم كرة القدم! إنه اليوم الذي تبدأ فيه واحدة من أكثر نسخ كأس العالم استثنائية على الإطلاق، كأس العالم قطر 2022 التي طال انتظارها وبات العالم متعطشًا ليشاهد كرة قدم ممتعة بها ولا شيء آخر.

الافتتاح المرتقب والذي تتطلع إليه عيون الملايين من البشر سيكون بين قطر والإكوادور، المباراة القوية التي يطمح من خلالها رجال العنابي في إظهار وجه معبر عن تطور الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة.

فيما يطمح الإكوادوريون لقلب الطاولة على أصحاب الأرض والملعب، والتعبير عن دخول لاتيني قوي في المونديال.

في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 "20-11"2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - الإكوادور 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

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مباريات ودية – منتخبات