جدول مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى وسط رغبة الفرق الكبرى في استمرار الفوز وعدم التعثر.

كما تقام مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي 2026-2027 حافلة بمزيد من الإثارة من أجل الصعود لدوري روشن وكذلك مباريات جديدة في دوري جوي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 "20-09-2026"





الدوري الإنجليزي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - ليفربول 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي ليدز يونايتد - كريستال بالاس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 5 نوفل باشي مانشستر سيتي - سندرلاند 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي فولهام - مانشستر يونايتد 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي





الدوري الإسباني - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق خيتافي - ملقا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 9 منتصر الأزهري أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي ديبورتيفو لاكورونيا - ريال بيتيس 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري فياريال - ليفانتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات فالنسيا - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 5









المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيورنتينا - نابولي 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات stc tv فيصل الهندي فروزينوني - كومو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv أحمد الحامد بارما - جنوى 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv أحمد الخير يوفنتوس - أتالانتا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv عامر عبدالله ميلان - ليتشي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - بريست 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد فؤاد نيس - ليل 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة مارسيليا - باريس سان جيرمان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 4





المباراة الموعد القنوات الناقلة

باير ليفركوزن - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة محمد حسين شالكه - إلفيرسبيرج 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عبدالله الشهري بادربورن - هوفنهايم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أحمد النفيسة





دوري جوي - الجولة 5









المباراة الموعد القنوات الناقلة الوطن - الأخدود 15:50 السعودية، 16:50 الإمارات stc tv الفتح - العروبة 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات stc tv الفيحاء - النجمة 18:35 السعودية، 19:35 الإمارات stc tv القادسية - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات stc tv





دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - العدالة 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية 2 الجبلين - العروبة 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية 3 الجندل - الوحدة 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات تطبيق ثمانية الجيل - هجر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ثمانية 1





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