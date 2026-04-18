أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال آسيا 2 عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 "19-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - الوحدة 18:45 السعودية، 19:45 الإماراتstc tv
الاتحاد - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كريمونيزي - تورينو  13:30 السعودية، 14:30 الإماراتstc tv
هيلاس فيرونا - ميلان 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
بيسا - جنوى 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - بولونيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إيفرتون - ليفربول 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 1عصام الشوالي
نوتنجهام فورست - بيرنلي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 5علي محمد علي
أستون فيلا - سندرلاند 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد المبروكي
مانشستر سيتي - آرسنال18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN Sports 1حسن لعيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
 مموناكو - أوكسير 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي
ميتز - باريس إف سي 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 4جواد بدة
نانت - بريست 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5سمير اليعقوبي
ستراسبورج - رين 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد عبده
باريس سان جيرمان - ليون21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
 فرايبورج - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
بايرن ميونخ - شتوتجارت18:30 السعودية، 19:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد-

دوري أبطال آسيا 2 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الوصل - النصر 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 2عامر الخوذيري
الأهلي - الحسين22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2عبدالله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sport Maxمحمود أبو الركب
حرس الحدود - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعوديةOn Sport 1محمد مصطفى عفيفي
كهرباء الإسماعيلية - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sport 1محمد الغياتي
مودرن سبورت - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةOn Sport Maxأيمن الكاشف

الكونفدرالية الأفريقية - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أولمبيك آسفي - اتحاد العاصمة21:00 مصر، 20:00 المغرب والجزائرbeIN Sports 3محمد بركات

