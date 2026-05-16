جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مايو 2026 "17-05-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الهلال - الحزم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv

الدوري الإيطالي - الجولة 37

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة الشباب - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 السعودية ثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - نوتنجهام فورست 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي برينتفورد - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده إيفرتون - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات ليدز يونايتد - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 عبدالله الغامدي وولفرهامبتون - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 5 مصطفى العلوان نيوكاسل - وست هام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Xtra 3 أحمد البلوشي أتلتيكو مدريد - جيرونا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد فوزي إلتشي - خيتافي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Xtra 1 حسن العيدروس ليفانتي - ريال مايوركا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 7 محمد السعدي رايو فاييكانو - فياريال 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 6 بكر علوان ريال سوسييداد - فالنسيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 5 سمير العيقوبي ريال أوفييدو - ديبورتيفو ألافيس 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Xtra 2 مصطفى العلوان أوساسونا - إسبانيول 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد نضال إشبيلية - ريال مدريد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 2 علي محمد علي برشلونة - ريال بيتيس 22:15 السعودية، 23:15 الإمارات beIN SPORT 2 عصام الشوالي

الدوري الفرنسي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - أنجيه 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Xtra 3 أحمد سوكو ليل - أوكسير 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 5 جواد بدة لوريان - لوهافر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Xtra 2 محمد السعدي ليون - لانس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي مارسيليا - رين 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد بركات نانت - تولوز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد المبروكي نيس - ميتز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد البلوشي باريس إف سي - باريس سان جيرمان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري ستراسوبرج - موناكو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 7 حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 11 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البنك الأهلي - الجونة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON SPORT 1 زياد الدكروي بتروجيت - مودرن سبورت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT MAX مؤمن حسن الإسماعيلي - زد 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON SPORT 1 محمد الغياتي

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق صن داونز - الجيش الملكي 17:00 السعودية، 18:00 السعودية beIN SPORT 2 جواد بدة

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 2