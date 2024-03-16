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Diego Simeone Xavi Atletico Madrid Barcelona 2022-23Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأبرز المباريات ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث يواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري نجوم قطر.

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جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 "17-03-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - العربي21:30 السعودية، 20:30 مصرالسعودية الرياضية
الترجي - الجبلين

21:30 السعودية، 20:30 مصر

السعودية الرياضية

جدة - النجمة

21:30 السعودية، 20:30 مصر

السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - أستون فيلا17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إشبيلية - سيلتا فيجو16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN Sports HD 3

نوفل باشي
لاس بالماس - ألميريا18:15 السعودية، 17:15 مصر

beIN Sports HD 6

سمير اليعقوبي
فياريال - فالنسيا

18:15 السعودية، 17:15 مصر

beIN Sports HD 3

علي محمد علي
رايو فاييكانو - ريال بيتيس20:30 السعودية، 19:30 مصر

beIN Sports HD 3

مصطفى العلوان
أتلتيكو مدريد - برشلونة23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN Sports HD 1

حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوفنتوس - جنوى14:30 السعودية، 13:30 مصرأبو ظبي الرياضية 1غازي العمري
هيلاس فيرونا. -ميلان17:00 السعودية، 16:00 مصر

أبو ظبي الرياضية 1

ميشيل سعد
أتالانتا - فيورنتينا20:00 السعودية، 19:00 مصر

أبو ظبي الرياضية 2

محمد بشير أبو كبدة
روما - ساسوولو

20:00 السعودية، 19:00 مصر

أبو ظبي الرياضية 1

خالد الغول
إنتر ميلان - نابولي22:45 السعودية، 21:45 مصر

أبو ظبي الرياضية 1

ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بريست - ليل15:00 السعودية، 14:00 مصر

beIN Sports HD 4

مضر اليوسف
موناكو - لوريان17:00 السعودية، 16:00 مصر

beIN Sports Xtra 1

جواد بدة
كليرمون فوت - لوهافر

17:00 السعودية، 16:00 مصر

beIN Sports Xtra 3

أحمد عبده
ريمس - ميتز

17:00 السعودية، 16:00 مصر

beIN Sports Xtra 2

عادل خلو
رين - مارسيليا19:05 السعودية، 18:05 مصر

beIN Sports HD 4

محمد بركات
مونبلييه - باريس سان جيرمان22:45 السعودية، 21:45 مصر

beIN Sports HD 4

عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فرايبورج. -باير ليفركوزن

17:30 السعودية، 16:30 مصر

beIN Sports HD 5

محمد المبروكي
بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت19:30 السعودية، 18:30 مصر

beIN Sports HD 2

باسم الزير

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي- ليستر سيتي15:45 السعودية، 14:45 مصر

beIN Sports HD 1

خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - ليفربول18:30 السعودية، 17:30 مصر

beIN Sports HD 1

حفيظ دراجي

الدوري المغربي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نهضة الزمامرة - شباب المحمدية

00:00 السعودية، 23:00 مصر

المغربية (بث أرضي)سفيان الرشيدي
الرجاء - الشباب الرياضي السالمي

00:00 السعودية، 23:00 مصر

المغربية 5

محمد العدالي
مولودية وجدة - المغرب التطواني

00:00 السعودية، 23:00 مصر

الرابعة المغربية

خليل فايد
الجيش الملكي - أولمبيك آسفي

00:00 السعودية، 23:00 مصر

المغربية الرياضية

هشام فرج

الدوري التونسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الملعب التونسي- النجم

16:00 السعودية، 15:00 مصر

الوطنية التونسية 2

الصفاقسي - الاتحاد المنستيري

23:30 السعودية، 22:30 مصر

الوطنية التونسية 1

دوري نجوم قطر - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الغرافة - الريان

21:30 السعودية، 20:30 مصر

beIN Sports HD

أحمد البلوشي
المرخية - قطر

21:30 السعودية، 20:30 مصر

ALKASS

منتصر الأزهري

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