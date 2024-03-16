جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات الجولة الجديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأبرز المباريات ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث يواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري نجوم قطر.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 مارس 2024 "17-03-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - العربي 21:30 السعودية، 20:30 مصر السعودية الرياضية الترجي - الجبلين 21:30 السعودية، 20:30 مصر السعودية الرياضية جدة - النجمة 21:30 السعودية، 20:30 مصر السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - أستون فيلا 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إشبيلية - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي لاس بالماس - ألميريا 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 6 سمير اليعقوبي فياريال - فالنسيا 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 علي محمد علي رايو فاييكانو - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوفنتوس - جنوى 14:30 السعودية، 13:30 مصر أبو ظبي الرياضية 1 غازي العمري هيلاس فيرونا. -ميلان 17:00 السعودية، 16:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 ميشيل سعد أتالانتا - فيورنتينا 20:00 السعودية، 19:00 مصر أبو ظبي الرياضية 2 محمد بشير أبو كبدة روما - ساسوولو 20:00 السعودية، 19:00 مصر أبو ظبي الرياضية 1 خالد الغول إنتر ميلان - نابولي 22:45 السعودية، 21:45 مصر أبو ظبي الرياضية 1 ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بريست - ليل 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN Sports HD 4 مضر اليوسف موناكو - لوريان 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 1 جواد بدة كليرمون فوت - لوهافر 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده ريمس - ميتز 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 2 عادل خلو رين - مارسيليا 19:05 السعودية، 18:05 مصر beIN Sports HD 4 محمد بركات مونبلييه - باريس سان جيرمان 22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فرايبورج. -باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 5 محمد المبروكي بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 2 باسم الزير

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي- ليستر سيتي 15:45 السعودية، 14:45 مصر beIN Sports HD 1 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - ليفربول 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري المغربي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نهضة الزمامرة - شباب المحمدية 00:00 السعودية، 23:00 مصر المغربية (بث أرضي) سفيان الرشيدي الرجاء - الشباب الرياضي السالمي 00:00 السعودية، 23:00 مصر المغربية 5 محمد العدالي مولودية وجدة - المغرب التطواني 00:00 السعودية، 23:00 مصر الرابعة المغربية خليل فايد الجيش الملكي - أولمبيك آسفي 00:00 السعودية، 23:00 مصر المغربية الرياضية هشام فرج

الدوري التونسي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التونسي- النجم 16:00 السعودية، 15:00 مصر الوطنية التونسية 2 الصفاقسي - الاتحاد المنستيري 23:30 السعودية، 22:30 مصر الوطنية التونسية 1

دوري نجوم قطر - الجولة 18