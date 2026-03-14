جدول مباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 15 مارس 2026 "15-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 19

الدوري الإيطالي - الجولة 29

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي مانشستر يونايتد - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي نوتنجهام فورست - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده ليفربول - توتنهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مايوركا - إسبانيول 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد السعدي برشلونة - إشبيلية 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 علي محمد علي ريال بيتيس - سيلتا فيجو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 منتصر الأزهري ريال سوسييداد - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - باريس إف سي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 6 محمد فوزي لوهافر - ليون 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 5 عامر الخوذيري ميتز - تولوز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي رين - ليل 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيردر بريمن - ماينز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فرايبورج - أونيون برلين 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد شتوتجارت - لايبزيج 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الترجي - الأهلي 21:00 المغرب، 23:00 مصر beIN Sports 1 حسن العيدروس نهضة بركان - الهلال 22:00 المغرب، 00:00 مصر beIN Sports 3 عصام الشوالي

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانيما - اتحاد الجزائر 13:00 المغرب، 15:00 مصر beIN Sports 7 محمد المبروكي

