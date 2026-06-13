جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين هايتي واسكتلندا وألمانيا وكوراساو بالإضافة لمواجهة قوية تجمع هولندا واليابان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2026 "14-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى