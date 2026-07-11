جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2026 "12-07-2026"

كأس العالم 2026 - ربع النهائي