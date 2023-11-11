جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
Jackson Haaland Chelsea Manchester CityGetty
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديAfrican Football Leagueماميلودي صنداونز v الوداد الرياضيماميلودي صنداونزالوداد الرياضيبرشلونة v ديبورتيفو ألافيسبرشلونةديبورتيفو ألافيستشيلسي v مانشستر سيتيتشيلسيمانشستر سيتيليفربول v برينتفوردليفربولبرينتفورد

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في كل البطولات العالمية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولات الأوروبية على أعلى مستوى في إنجلترا وإسبانيا وغيرها..

وسنكون على موعد مع مباراة هامة من العيار الثقيل في مباريات الدوري الإسباني، إذ يلعب إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس، وأيضًا برشلونة يلعب أمام ألافيس.

قمة القمم ستكون في إنجلترا بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بينما يطمح الوداد لخطف لقب دوري السوبر ليج الإفريقي من أرض صن داونز بالذات.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 "12-11-2023"

دوري السوبر ليج الإفريقي - إياب النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
صن داونز - الوداد15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports HDجواد بدة
الرياضية المغربيةمحمد العدالي
أبو ظبي الرياضيةعامر عبد الله / حازم عبد السلام
OnTime Sports 1حاتم بطيشة
ٍٍSSC SPORT 1HDمحمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
برشلونة - ديبورتيفو ألافيس18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN Sports HD 3حفيظ دراجي
إشبيلية - ريال بيتيس20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 3علي محمد علي
أتلتيكو مدريد - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
نابولي - إمبولي13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1أحمد الحامد
أودينيزي - أتالانتا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1-
فيورنتينا - بولونيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةStarz Play App-
لاتسيو.- روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1بلال علام
إنتر ميلانو - فروسينوني21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1عصام عبده

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5أحمد البلوشي
فيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورت18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 2عادل خلو
لايبزيج - فرايبورج20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليل - تولوز16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
كليرمون فوت - لوريان16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports
ميتز - نانت16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports
رين - ليون18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
لانس - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليفربول. -برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
أستون فيلا - فولهام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2أحمد فؤاد
برايتون - شيفيلد يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2منتصر الأزهري
وست هام - نوتنجهام فورست16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 3باسم الزير
تشيلسي - مانشستر سيتي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

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