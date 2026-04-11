جدول مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 "12-04-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - ملحق ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv الوحدة - الفتح 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv

الدوري الإيطالي - الجولة 32 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - ساسوولو 13:30 السعودية، 14:30 الإمارات stc tv بارما - نابولي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv بولونيا - ليتشي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv كومو - إنتر 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - نيوكاسل 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 خليل البلوشي نوتنجهام فورست - أستون فيلا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي سندرلاند - توتنهام 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات تشيلسي - مانشستر سيتي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوساسونا - ريال بيتيس 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 4 منتصر الأزهري ريال مايوركا - رايو فاييكانو 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 4 عامر الخوذيري سيلتا فيجو - ريال أوفييدو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 4 محمد السعدي أتلتيك بيلباو - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 4 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيس - لوهافر 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي تولوز - ليل 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 2 جواد بدة ليون - لوريان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 2 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة كولن - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد شتوتجارت - هامبورجء 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات شاهد ماينز - فرايبورج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

الدوري الأمريكي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز 02:30 السعودية، 03:30 السعودية Apple TV

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب نصف النهائي