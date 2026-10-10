جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي وقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وفيما يتعلق بالدوري المصري، فإن قناة أون سبورتس هي الناقل الرسمي.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 "11-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الرياض 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الشباب - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 مشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - نوتنجهام فورست 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة هال سيتي - إيفرتون 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير ليفربول - مانشستر سيتي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - سيلتا فيجو 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد ريال سوسييداد - ديبورتيفو لاكورونيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي ريال بيتيس - أوساسونا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي راسينج سانتاندير - فالنسيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد عبده





الدوري الإيطالي - الجولة 6













الدوري الفرنسي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيس - ستراسبورج 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أخمد البلوشي رين - أوكسير 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري تروا - مارسيليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كولن - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة محمد الخامسي فرايبورج - شالكه 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عصام عبده

الدوري الأمريكي - الجولة 28





المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - دي سي يونايتد 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات APPLE TV

الدوري المصري - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق القناة - المصري 17:00 مصر، 18:00 الإمارات أون سبورتس محمد الغازي الزمالك - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات أون سبورتس محمد الشاذلي أيمن الكاشف



