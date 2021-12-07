جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تختتم يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام بقية مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتقام ثماني مباريات مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بداية من مواجهة يوفنتوس أمام مالمو، وزينيت ضد تشيلسي.

المواجهة الأبرز مساء الأربعاء ستكون مباراة بايرن ميونخ أمام برشلونة، والتي تعد مفصلية في مشوار "البلوجرانا" في البطولة.

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ إذا ما أراد مواصلة مشواره في البطولة أما التعادل والخسارة فقد يؤدي إلى انتقاله للعب في الدوري الأوروبي.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 "8-12-2021"



دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة زينيت - تشيلسي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium يوفنتوس - مالمو 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium فولفسبورج - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ريد بول سالزبورج - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أتالانتا - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بايرن ميونخ - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - يانج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بنفيكا - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم