جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 والقنوات الناقلة

رغم حالة الهدوء التي تسود كرة القدم الأوروبية يوم الأربعاء 5 يناير 2021، إلا أننا على موعد مع إثارة ومتعة من طراز خاص، حيث تقام مباريات الكؤوس في عدد من الدول.

البداية من إنجلترا، وتحديدًا من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث تقام مباراة في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويحل توتنهام ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشيلسي، في ديربي لندني من المتوقع أن يشهد إثارة لا مثيل لها.

كما تقام الأربعاء 5 يناير 2021، عدد من المباريات في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن أبرز مواجهات الأربعاء في كأس الملك، نجد لقاء ليناريس ديبورتيفو أمام برشلونة، ومباراة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على ديبورتيفو ألكويانو.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار استعدادات منتخب الجزائر لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الكاميرون، يواجه "ثعالب الصحراء" منتخب غانا في مباراة قوية.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 "5-1-2022"

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - توتنهام 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ريال مايوركا 17:00 مصر، 18:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ليجانيس - ريال سوسييداد 17:00 مصر، 18:00 السعودية غير مذاعة عربيًا قرطاجنة - فالنسيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ليناريس - برشلونة 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا بلد الوليد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ميرانديس - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا أتلتيكو بالياريس - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ألكويانو - ريال مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

مباراة ودية دولية

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - غانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AlKass

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