جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الأربعاء 4 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تستمر منافسات إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام الأربعاء مباراة واحدة فقط، تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ملعب "سانتياجو برنابيو" في إسبانيا، بعدما انتصر السيتزنس في الذهاب بنتيجة 4-3.

أما على المستوى العربي، تنطلق مواجهات الجولة 34 من الدوري السعودي الدرجة الأولى بجانب نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 "04-05-2022"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ريال مدريد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium عصام الشوالي

الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - بيشة 18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC الشعلة - القادسية 19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC العين - الخلود 19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC العروبة - النهضة 19:35 السعودية، 18:35 مصر SSC الساحل الجيل 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

كأس رابطة المحترفين الإماراتية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة العين - شباب الأهلي دبي 19:30 الإمارات، 18:30 السعودية أبو ظبي الرياضية 1

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