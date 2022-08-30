جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آقراءات طويلةالباطن vs الفتحالباطنالفتحالهلال vs الفيحاءالهلالالفيحاءمانشستر سيتي vs نوتينغهام فورستمانشستر سيتينوتينغهام فورستأرسنال vs أستون فيلاأرسنالأستون فيلاوست هام vs توتنهاموست هامتوتنهامليفربول vs نيوكاسلليفربولنيوكاسلبورنموث vs ولفرهامبتونبورنموثولفرهامبتونأودينيزي vs فيورنتيناأودينيزيفيورنتيناسامبدوريا vs لاتسيوسامبدوريالاتسيوإمبولي vs هيلاسإمبوليهيلاسنابولي vs ليتشينابوليليتشييوفنتوس vs سبيزيايوفنتوسسبيزياستراسبورغ vs نانتستراسبورغنانتليون vs أوكسيرليونأوكسيرمونبلييه vs أجاكسيومونبلييهأجاكسيوآنجيه vs ستاد ريمسآنجيهستاد ريمسستاد رين vs بريستستاد رينبريستموناكو vs ترواموناكوترواتولوز vs باريس سان جيرمانتولوزباريس سان جيرمانلينس vs لوريانلينسلوريانمارسيليا vs كليرمونمارسيلياكليرمونليل vs نيسليلنيس

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تنطلق مباريات الجولة الثانية من الموسم يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.

وتقام مباراتين يوم الأربعاء 31 أغسطس في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون بمواجهة يحل فيها الفتح ضيفًا على الباطن، فيما يستضيف الهلال في المباراة الثانية نظيره الفيحاء في مواجهة من العيار الثقيل.

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أما على المستوى الأوروبي، فتتواصل منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي.

وتتواصل الأربعاء 31 أغسطس مباريات الجولة الخامسة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام خمس مباريات مساء الأربعاء، أبرزها المواجهة التي يستضيف فيها ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد.

وفي إيطاليا، تنطلق منافسات الجولة الرابعة من موسم 2022-23 بخمس مباريات أيضًا، يأتي على رأسها المواجهة التي يستضيف فيها يوفنتوس نظيره سبيتسيا.

أما في فرنسا، فتقام كافة مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي مساء الأربعاء، وأبرزها بالطبع مواجهة باريس سان جيرمان ضد تولوز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 "31-08-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الباطن - الفتح

18:55 السعودية، 17:55 مصر

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الهلال - الفيحاء

21:00 السعودية، 20:00 مصر

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الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

آرسنال - أستون فيلا

20:30 مصر، 21:30 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

بورنموث - وولفرهامبتون

20:30 مصر، 21:30 السعودية

beIN Sports 2 XTRA

مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست

20:30 مصر، 21:30 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

وست هام - توتنهام

20:45 مصر، 21:45 السعودية

beIN Sports 1 XTRA

ليفربول - نيوكاسل

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

إمبولي - هيلاس فيرونا

18:30 مصر، 19:30 السعودية

Starz Play App

سامبدوريا - لاتسيو

18:30 مصر، 19:30 السعودية

AD SPORTS Premium 1

أودينيزي - فيورنتينا

18:30 مصر، 19:30 السعودية

AD SPORTS Premium 2

يوفنتوس - سبيتسيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

AD SPORTS Premium 1

نابولي - ليتشي

20:45 مصر، 21:45 السعودية

AD SPORTS Premium 2

الدوري المصري - الجولة 34

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أنجيه - ستاد ريمس

19:00 مصر، 20:00 السعودية

beIN Sports 4

ستراسبورج - نانت

19:00 مصر، 20:00 السعودية

--

موناكو - تروا

19:00 مصر، 20:00 السعودية

beIN Sports 1

مونبلييه - أجاكسيو

19:00 مصر، 20:00 السعودية

beIN Sports 3

ليون - أوسير

19:00 مصر، 20:00 السعودية

beIN Sports 2

لانس - لوريان

21:00 مصر، 22:00 السعودية

--

ليل - نيس

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3

مارسيليا - كليرمون

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1

رين - ستاد بريست

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 4

تولوز - باريس سان جيرمان

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 2

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