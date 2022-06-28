جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة الغير محببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون اليوم على موعد مع مباريات في دوريين عربيين هما الدوري المصري والدوري المغربي.

تقام اليوم مباراتين في الدوري المصري الممتاز في الأسبوع 23، الأولى ستجمع بين بيراميدز وإنبي، والثانية بين الأهلي وسموحة.

يختتم اليوم موسم الدوري المغربي 2021-22، وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة، وقد حسم الوداد اللقب بالفعل بوصوله للنقطة 62 بفارق 6 نقاط عن الرجاء الوصيف.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 "29-06-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية On Time Sports سموحة - الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Time Sports

الدوري المغربي