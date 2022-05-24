جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة

رغم التراجع الملحوظ لعدد المباريات في كرة القدم الأوروبية بعد انتهاء مسابقات الدوري في كافة البلدان تقريبًا، إلا أن إثارة كرة القدم مستمرة، ويوم الأربعاء 25 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

ويترقب الجميع نهاية الموسم في أوروبا، مع دخولنا بالفعل الأيام الأخيرة في موسم 2021-22.

الخطوة الأولى نحو نهاية الموسم، ستكون المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، التي تقام على ملعب "أرينا كومبيتاري" في ألبانيا.

وتجمع المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 "25-05-2022"

دوري المؤتمر الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - فينورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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