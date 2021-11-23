جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Getty

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر إثارة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام الأربعاء 24 نوفمبر 2021 باقي منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

قمة اللية ستكون مواجهة يحل فيها باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي لحساب المجموعة المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة يستضيف كلوب بروج فريق لايبزيج.

أما في المجموعة الثانية يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ميلان، وفي المجموعة ذاتها يحل بورتو ضيفًا على ليفربول.

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ريال مدريد على موعد مع مهمة ثأرية حين يحل ضيفًا على شيريف تيراسبول، وفي المجموعة ذاتها يلعب إنتر أمام شاختار.

كما تنطلق الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعة في بطولة الدوري الأوروبي، بلقاء يحل فيه نابولي ضيفًا على سبارتاك موسكو.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر "24-11-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلةالمعلق
إنتر - شاختار 19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumرؤوف خليف
بشكتاش - أياكس 19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premiumأحمد فؤاد
مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumعامر الخوذيري
أتلتيكو مدريد - ميلان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1 حفيظ دراجي
كلوب بروج - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 Englishمحمد بركات
ليفربول - بورتو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumسوار الذهب
شيريف تيراسبول - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premiumخالد الحدي
سبورتينج لشبونة - بوروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2أحمد البلوشي

الدوري الأوروبي - الجولة الخامسة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

سبارتاك موسكو - نابولي

17:30 مصر، 18:20 السعوددية

beIN Sports HD 2 English 

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