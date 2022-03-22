جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم حاضرة كل يوم، رغم استمرار تراجعها في يوم الأربعاء 23 مارس 2022، انتظارًا لانطلاق مباريات فترة التوقف الدولي التي ستكون مثيرة للاهتمام.

ومع عدم إقامة مباريات على الصعيد الأوروبي في الدوريات الكبرى حاليًا، فإن التركيز سيكون عربيًا.

وتتواصل الأربعاء مباريات الجولة 29 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، وتقام فيه ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين بيشة وجدة، فيما يحل هجر ضيفًا على العدالة.

المباراة الثالثة ستكون بين الخليج متصدر الترتيب الساعي إلى مواصلة الصدارة أمام فريق الشعلة صاحب المركز 13 في جدول الترتيب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 "23-03-2022"

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة بيشة - جدة 16:15 السعودية، 15:15 مصر الرياضية السعودية العدالة - هجر 18:35 السعودية، 17:35 مصر الرياضية السعودية الشعلة - الخليج 18:50 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية

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