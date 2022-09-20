جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بعد أيام من هدوء وتيرة المباريات، تعود عجلة كرة القدم إلى الدوران يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، مع انطلاق فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، وبداية مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.

وتبدأ الأربعاء 21 سبتمبر 2022، مباريات التوقف الدولي الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تسعى المنتخبات المشاركة في المونديال إلى اختبار قدراتها إلى أقصى حد قبل انطلاق البطولة.

وعلى المستوى الأوروبي، تقام مباراة واحدة فقط ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتحديدًا لحساب المجموعة الأولى من المستوى الثاني في البطولة.

ويحل منتخب أوكرانيا ضيفًا على ملعب هامبدن بارك في مدينة جلاسكو، لمواجهة منتخب اسكتلندا، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في المسابقة.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 "21-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية