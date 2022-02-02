جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 مباريات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، كما يستمر مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بإقامة مباريات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، كما تقام أيضًا مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وفي كأس أمم إفريقيا، تقام الأربعاء 2 فبراير 2022، المباراة الأولى في الدور نصف النهائي من البطولة، والتي تجمع بين بوركينا فاسو والسنغال.

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أما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقام أربع مباريات يوم الأربعاء، أبرزها بالطبع مواجهة البرازيل وباراجواي، والأرجنتين ضد كولومبيا.

كما تقام كذلك مباراتين في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، الأبرز بينهما مباراة فالنسيا وقادش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 "02-2-2022"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - فنزويلا 1:00 مصر، 2:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium الأرجنتين - كولومبيا 1:30 مصر، 2:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرازيل - باراجواي 2:30 مصر، 3:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بيرو - الإكوادور 4:00 مصر، 5:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس أمم إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة السنغال - بوركينا فاسو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 MAX

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - ريال مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا فالنسيا - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

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