جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تدخل فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري أيامها الأخيرة، ويوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 يشهد عددًا من المباريات القوية من حول العالم تحديدًا في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، جميعها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

البداية ستكون قوية من قارة أمريكا الجنوبية، حيث نشهد مواجهة استثنائية تجمع بين الأرجنتين والبرازيل، في قمة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وإلى جانب مواجهة الأرجنتين والبرازيل، تقام مباراة يحل فيها منتخب باراجواي ضيفًا على كولومبيا، كما يستضيف تشيلي منتخب الإكوادور.

وفي تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى المونديال أيضًا، يواجه منتخب الولايات المتحدة نظيره الجامايكي، في قمة الجولة يحل منتخب المكسيك ضيفًا على كندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 "17-11-2021"

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة كولومبيا - باراجواي 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium الأرجنتين - البرازيل 01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلي - الإكوادور 02:15 مصر، 03:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات كأس العالم - أمريكا الشمالية المباراة الموعد القناة الناقلة جامايكا - الولايات المتحدة 00:00 مصر، 01:00 السعودية – كوستاريكا - هندوراس 03:05 مصر، 04:05 السعودية – بنما - السلفادور 03:05 مصر، 04:05 السعودية – كندا - المكسيك 04:05 مصر، 05:05 السعودية –



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