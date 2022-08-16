جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في البطولات العربية والعالمية والقنوات الناقلة

بعد بداية أسبوع مميزة كانت حافلة بعودة الدوريات الأوروبية، تهدأ اليوم وتيرة المباريات قليلاً بعد انتهاء الجولات.

تتواصل اليوم مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي كاراباخ مع فيكتوريا بلزن ودينامو كييف مع بنفيكا، كما يواجه يورجوردين السويدي أبويل القبرصي في ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

كما تتواصل اليوم مباريات الأسبوع الثالث من الدوري القطري، وسيواجه السد الأهلي والشمال الغرافة.

وفي الدوري المصري الممتاز، يستضيف نادي إنبي نادي طلائع الجيش وإيسترن كومباني الأهلي في بداية الأسبوع 31.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 17 أغسطس"17-8-2022" والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا - الملحق

المباراة الموعد القنوات الناقلة كاراباخ - فيكتوريا بلزن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium دينامو كييف - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - الملحق

المباراة الموعد القنوات الناقلة بورجوردين - أبويل نيقوسيا 18:45 مصر، 19:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنبي - طلائع الجيش 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME SPORT إيسترن كومباني - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

الدوري القطري - الجولة 3