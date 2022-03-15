جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 16 مارس 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع ترقب ختام منافسات مرحلة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات قوية من مؤجلات الدوري الإنجليزي.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، حيث تختتم الأربعاء جولة الإياب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة التي يحل فيها تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على ليل الفرنسي.

ونشهد الأربعاء إقامة مباراتين من المباريات المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحل توتنهام ضيفًا على برايتون، فيما يستضيف آرسنال نظيره ليفربول في مباراة مرتقبة.

أما في ألمانيا، تقام مباراة مؤجلة من الجولة 25 من البطولة، يحل فيها بوروسيا دورتموند ضيفًا على ماينتس.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وعربيًا تنطلق الأربعاء مباريات الجولة 13 من منافسات بطولة الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مباراة الاتحاد والإسماعيلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 "16-03-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium يوفنتوس - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 آرسنال - ليفربول 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - المقاولون العرب 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الاتحاد - الإسماعيلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports إنبي - سيراميكا كليوباترا 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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