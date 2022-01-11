جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الأربعاء 12 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بالإضافة إلى مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة في الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وكأس السوبر الإيطالي.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الأولى في المجموعتين الخامسة والسادسة، ونشهد إقامة ثلاث مباريات.

ولحساب المجموعة الخامسة، يلعب منتخب ساحل العاج ضد غينيا الاستوائية، وفي المجموعة السادسة يلعب منتخب تونس أمام مالي، وموريتانيا ضد جامبيا.

أما في إنجلترا، نشهد إقامة مباراة مؤجلة من الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يحل نوريتش سيتي ضيفًا على وست هام.

كما تقام مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي تُلعب في العاصمة السعودية، الرياض.

وأيضًا يلعب يوفنتوس أمام إنتر في مباراة كأس السوبر الإيطالي.

وتنطلق الأربعاء بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، حيث نشهد كذلك إقامة ثلاث مباريات في البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 "12-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة تونس - مالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max موريتانيا - جامبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max ساحل العاج - غينيا الاستوائية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - نوريتش سيتي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - تشيلسي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC

كأس السوبر الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة إيسترن كومباني - فيوتشر 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports المصري - مصر المقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - الاتحاد السكندري 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports

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