جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

على الرغم من نهاية الجولة الأولى في منافسات كرة القدم الأوروبية بعد انطلاق موسم 2022-23، إلا أن إثارة كرة القدم لن تتوقف على الصعيدين العربي والعالمي.

وسنكون يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، والعديد من المباريات المثيرة، بداية من مباراة السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري الممتاز، ودوري نجوم قطر.

البداية ستكون من مباراة السوبر الأوروبي، التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، وآينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي.

وتتواصل الأربعاء 10 أغسطس منافسات الجولة 30 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات من العيار الثقيل.

المواجهة الأبرز مساء الأربعاء في الدوري المصري ستكون المباراة التي ستجمع بين الأهلي والمصري، إلى جانب مباراة يحل فيها فيوتشر ضيفًا على سموحة.

كما تتواصل الأربعاء أيضًا مباريات الجولة الثانية من موسم 2022-23 لبطولة دوري نجوم قطر، حيث تقام مباراتين، أبرزهما مواجهة الغرافة ضد الوكرة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 "10-08-2022"

السوبر الأوروبي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - آينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الجونة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3 سموحة - فيوتشر 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 2 الأهلي - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

دوري نجوم قطر - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الغرافة - الوكرة 16:30 مصر، 17:30 السعودية Alkass السيلية - الشمال 18:40 مصر، 19:40 السعودية Alkass

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