جدول مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة وقائمة المعلقين

مصعب صلاحمصعب صلاح|
Pumas Barcelona Joan Gamper 2022@Getty
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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي والفرنسي والمصري وكأس جوان جامبر وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة

تستمر المتعة مع بداية موسم 2022-23، إذ يشهدر يوم الأحد استكمال مباريات الدوري الإنجليزي ، وكذلك العديد من البطولات الأوروبية، ولن يخلو اليوم من المتعة العربية باستمرار مباريات الدوري المصري ونهائي البطولة العربية للشباب.

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي مع وست هام ومانشستر يونايتد ضد برايتون.

كما يواجه برشلونة نظيره بوماس في مباراة كأس جوان جامبر وتقديم الصفقات الجديدة.

أما في العالم العربي، فهناك مواجهة تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري المصري، بجانب نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بمواجهة بين السعودية ومصر.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 7 أغسطس"7-8-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

مانشستر يونايتد - برايتون

15:30 مصر، 16:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

رؤوف خليف

ليستر سيتي - برنتفورد

15:30 مصر، 16:30 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

أحمد البلوشي

وست هام - مانشستر يونايتد

17:30 مصر، 18:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

علي محمد علي

كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا - النهائي

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلقين

السعودية - مصر

19:30 السعودية، 18:30 مصر

KSA Sports 1 HD
Al Iraqiya Sports HD
ONTIME Sports HD

بلال علام
عائد العصيمي

كأس جوان جامبر

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

برشلونة - بوماس

20:00 مصر، 21:00 السعودية

Barca TV
Al Iraqiya Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراة

الموعد

شتوتجارت - لايبزيج

15:30 مصر، 16:30 السعودية

كولن - شالكة

17:30 مصر، 18:30 السعودية

الدوري المصري - الجولة 29

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

المعلق

الاتحاد السكندري - الأهلي

21:00 مصر، 22:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الكواليني

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