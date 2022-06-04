جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Mohamed Salah & Trezeguet of Egypt celebrate vs SenegalGoal/Getty
جمهورية التشيك vs إسبانياجمهورية التشيكإسبانيادوري الأمم الأوروبيةالبرتغال vs سويسراالبرتغالسويسراصربيا vs سلوفينياصربياسلوفينياالسويد vs النرويجالسويدالنرويجالسعودية vs كولومبياالسعوديةكولومبيامباريات وديةويلز vs أوكرانياويلزأوكرانياتصفيات كأس العالم - أوروبامصرتونستصفيات كأس أمم افريقياقراءات طويلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم نهاية الموسم في الدوريات الأوروبية خاصةً الخمس الكبرى، نشهد هذه الأيام مبارياتٍ مثيرة في التصفيات القارية وبطولات المنتخبات في التوقف الدولي في يونيو 2022.

تقام اليوم مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 الأخيرة، والتي ستجمع بين أوكرانيا وويلز في ستاد كارديف سيتي.

كما سنكون على موعد مع عدد من مباريات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الثانية من دور المجموعات، أهما التشيك ضد إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا.

اختيارات المحررين

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، سيواجه منتخب تونس بوتسوانا وغانا إفريقيا الوسطى ومالاوي إثيوبيا، كذلك يستضيف منتخب مصر غينيا ومدغشقر أنجولا.

وستخوض عدد من المنتخبات مبارياتٍ ودية اليوم، حيث يواجه منتخب السعودية منتخب كولومبيا، والأرجنتين إستونيا والولايات المتحدة أوروجواي.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 "05-06-2022"

الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ويلز - أوكرانيا

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

دوري الأمم الأوروبية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

سان مارينو - مالطا

15:00 مصر، 16:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

جبل طارق - مقدونيا الشمالية

18:00 مصر، 19:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

قبرص - أيرلندا الشمالية

18:00 مصر، 19:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

كوسوفو - اليونان

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

التشيك - إسبانيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

البرتغال - سويسرا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

بلغاريا - جورجيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

صربيا - سلوفينيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

السويد - النرويج

20:45 مصر، 21:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

بوتسوانا - تونس

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports HD 3

إفريقيا الوسطى - غانا

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports HD 4

مالاوي - إثيوبيا

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports

مدغشقر - أنجولا

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN Sports

مصر - غينيا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 3

مباريات ودية دولية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

بيرو - نيوزيلندا

17:30 مصر، 18:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

السعودية - كولومبيا

19:00 مصر، 20:00 السعودية

SSC

الأرجنتين - إستونيا

20:00 مصر، 21:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

الولايات المتحدة - أوروجواي

23:00 مصر، 00:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا