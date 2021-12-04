جدول مباريات اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي سيلعب مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، وتوتنهام أمام نوريتش سيتي، ويستضيف أستون فيلا نظيره ليستر سيتي.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بمبارايات رايو فاييكانو مع إسبانيول، وليفانتي أمام أوساسونا، وفي نهاية اليوم مباراة سيلتا فيجو مع فالنسيا.

وسيكون الدوري الإيطالي مليئًا بالمباريات القوية، عندما يلعب سامبدوريا مع لاتسيو ويوفنتوس مع جنوى.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 5ديسمبر"5-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليدز يونايتد - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 توتنهام - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أستون فيلا - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة رايو فاييكانو - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إلتشي - قادش 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولونيا - فيورنتينا 13:30 مصر، 14:30 السعودية - سبيزيا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - فينيسيا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - سامبدوريا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 14