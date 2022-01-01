جدول مباريات اليوم الأحد 2 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الأحد 2 يناير 2022، العديد من المباريات القوية المثيرة، في الدوريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي، يلعب برينتفورد مع أستون فيلا، ويواجه إيفرتون نظيره برايتون، بينما يلعب ليدز يونايتد مع بيرنلي، ويواجه تشيلسي ليفربول في قمة الجولة الـ 21 من البريميرليج

ويعود الدوري الإسباني، بعد نهاية العطلة الشتوية وفيه يلعب خيتافي مع ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد يستضيف رايو فاييكانو، ويلعب ألافيس مع ريال سوسييداد، ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا في المساء.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 2 يناير"2-1-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة برينتفورد - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 إيفرتون - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ليدز يونايتد - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 19