جدول مباريات اليوم الأحد 6 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 6 فبراير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

يستضيف ملعب أوليمبي نهائي كأس الأمم الإفريقية، والذي يجمع بين مصر والسنغال.

أما في كرة قدم الأندية، تُستأنف الجولة 23 من الدوري الإسباني وسيلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد، وقمة الجولة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس مع فياريال، وريال مدريد أمام غرناطة.

وفي الدوري الإيطالي يلعب أتالانتا مع كالياري، وسامبدوريا مع ساسوولو، وفينيسيا مع نابولي، وبولونيا مع إمبولي وأودينيزي مع تورينو، في المساء مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا.

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وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند مع باير ليفركوزن، وفولفسبورج مع جرويتر فورت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 فبراير 2022 "61-06-2022":

كأس الأمم الإفريقية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر - السنغال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة فالنسيا - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب سامبدوريا - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - فينيسيا - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب بولونيا - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - أودينيزي - تورينو 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب يوفنتوس - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 21