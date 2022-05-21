جدول مباريات اليوم الأحد 22 مايو 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 22 مايو 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة، ونهاية الدوريات الأوروبية.

سنشهد اليوم حسم لقب الدوري الإنجليزي، عندما يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، وكريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد، وآرسنال مع إيفرتون، وتشيلسي مع واتفورد.

أما في الدوري الإسباني تنتهي مباريات الجولة الـ 38 من المسابقة، وفيها يلعب برشلونة مع فياريال، وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية وأتلتيك بيلباو.

وفي الدوري الإيطالي سنشهد أيضًا حسم اللقب في ظل الصراع بين إنتر وميلان، إذ يلعب نابولي مع سبيزيا، وإنتر مع سامبدوريا، وساسوولو مع ميلان.

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وعربيًا تستمر مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، بمباراتي الفتح والطائي، والأهلي وأبها.

وفي الدوري المصري تستمر مباريات الجولة الـ 20 وفيها يلعب، الإسماعيلي والبنك الأهلي، والمصري أمام فيوتشر، وسيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة، والاتحاد السكندري وبيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 مايو 2022 "22-05-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ليستر سيتي - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوريتش سيتي - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 بيرنلي - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 برايتون - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة إلتشي - خيتافي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports Connect ألافيس - قادش 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Connect أوساسونا - ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Connect غرناطة - إسبانيول 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Connect ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 برشلونة - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي- الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - نابولي 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube إنتر - سامبدوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساسوولو - ميلان 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - أودينيزي 21:00 مصر، 22:00 السعودية Lega Serie A YouTube فينيسيا - كالياري 21:00 مصر، 22:00 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - البنك الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية ONTime Sports المصري - فيوتشر 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports سيراميكا كليوباترا - مصر المقاصة 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports الاتحاد السكندري - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

الدوري السعودي - الجولة 27