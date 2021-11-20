جدول مباريات اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 مباريات مثيرة في الدوريات الكبرى وكذلك في السعودية ومصر.

في الدوري الإنجليزي هناك مباريات مميزة بين مانشستر سيتي وإيفرتون ثم توتنهام وليدز يونايتد

أما في إسبانيا، فالإثارة حاضرة بمواجهة ريال مدريد لفريق غرناطة والسهرة مع فالنسيا وريال سوسييداد.

سنكون على موعد اليوم مع قمة من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر ، وتنتظرنا مباراة أخرى في المساء ستجمع بين روما وجنوى.

نتجه الآن صوب الوطن العربي، ونهبط في بلاد الحرمين حيث تقام مباريات الأسبوع 12 من الدوري السعودي، أبرزها لقاء الأهلي وأبها بينما تأجلت قمة الهلال والاتحاد بسبب مشاركة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي مصر مواجهات بين فاركو وسيراميكا وكذلك مصر للمقاصة والاتحاد، كما ينتظر جلطة سراي مباراة قوية ضد فنر بخشه في الدوري التركي على أمل مشاركة مصطفى محمد وتألقه.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات اليوم الأحد 21 نوفمبر "21-11-2021"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - ليدز 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناق خيتافي - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسيداد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube جنوى - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري التركي - الجولة 13

المباراة الموعد جلطة سراي - فنربخشه 18:00 مصر، 19:00 السعودية

الدوري السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - الاتفاق 15:15 السعودية، 14:15 مصر SSC 5 HD أبها - الأهلي 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC 1 HD الباطن - التعاون 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC 6 HD

الدوري المصري - الجولة 5