جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنتظر جماهير كرة القدم عدد من المباريات القوية والمثيرة اليوم، وذلك مع عودة الدوريات الأوروبية الكبرى في جولات الأسبوع الحالي.

تتواصل الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه ليدز يونايتد تشليسي وبرايتون وست هام ومانشستر سيتي نيوكاسل.

كما تستمر مباريات الجولة الثانية في الدوري الإسباني، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد مع فياريال وريال سوسييداد مع برشلونة.

وسنكون على موعد مع مباريات في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ويستضيف إمبولي فيورنتينا ونابولي مونزا وأتالانتا ميلان وبولونيا هيلاس فيرونا.

وفي الدوري الألماني، يواجه آينتراخت فرانكفورت كولن وبوخوم بايرن ميونخ، كما يلتقي ليل باريس سان جيرمان في أبرز مباريات الدوري الفرنسي.

وعربيًا، يخوض النادي الأهلي مباراته الأخيرة المؤجلة هذا الموسم، والتي ستكون ضد الإسماعيلي في الجولة 18.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 "21-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - تشيلسي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - برايتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل - مانشستر سيتي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - فالنسيا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال سوسييداد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - مونزا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 إمبولي - فيورنتينا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 أتالانتا - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 2

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - ريمس 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports 2 تولوز - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 6 أنجيه - بريست 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 مونبلييه - أوزير 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 كليرمون فوت - نيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 رين - أجاكسيو 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports 2 ليل - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية غير مذاعة عربيًا بوخوم - بايرن ميونخ 17:30 مصر، 18:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 18