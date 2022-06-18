جدول مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

بلال محمد|
Ali Maloul Mohamed Sherif Ahly Zamalek EPL 05.11.2021www.alahlyegypt.com
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الأحد 19 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

البداية ستكون مع مباراة نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستجمع أوزبكستان والسعودية.

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ومساء الأحد، سنكون على موعد مع مباراة قوية في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 "19-06-2022"

كأس آسيا تحت 23 عام

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أوزبكستان - السعودية

16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN Sports AFC

الدوري المصري

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الأهلي - الزمالك

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports

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