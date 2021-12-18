جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الأحد 18 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي سيلعب وولفرهامبتون مع تشيلسي، ونيوكاسل مع مانشستر سيتي، وفي المساء قمة الجولة الـ 18 بين توتنهام وليفربول.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بمباريات مثيرة إذ يلعب غرناطة مع ريال مايوركا، وأتلتيك بيلباو مع ريال بيتيس، وخيتافي مع أوساسونا، وفي المساء ريال مدريد يستضيف قادش.

وسيكون الدوري الإيطالي مليئًا بالمباريات القوية، عندما يلعب فيورنتينا مع ساسوولو، وسبيزيا مع إمبولي، وسامبدوريا أمام فينيسيا، وتورينو مع هيلاس فيرونا، وقمة الجولة في المساء بين ميلان ونابولي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 18 ديسمبر"18-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوكاسل - مانشستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 وولفرهامبتون - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 توتنهام - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة غرناطة - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 خيتفي - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ريال مدريد - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 17