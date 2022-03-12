جدول مباريات اليوم الأحد 13 مارس 2022 والقنوات الناقلة
سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 13 مارس 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.
وتستمر مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع نيوكاسل، ووست هام مع أستون فيلا، وليدز يونايتد مع نوريتش سيتي، وساوثامبتون مع واتفورد، وإيفرتون أمام وولفرهامبتون، وآرسنال يلعب أمام ليستر سيتي.
أما في الدوري الإسباني سيلعب رايو فاييكانو مع إشبيلية، وريال بيتيس مع أتلتيك بيلباو، وريال سوسييداد مع ألافيس، وبرشلونة أمام أوساسونا.
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وفي الدوري الإيطالي يلعب فيورنتينا مع بولونيا، وهيلاس فيرونا أمام نابولي، وأتالانتا مع جنوى، وأودينيزي أمام روما، ثم مباراة تورينو وإنتر.
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وتنتهي مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الرائد مع الهلال، ثم قمة الجولة بين الشباب والاتحاد.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 مارس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 13 مارس 2022 "13-03-2022":
الدوري الإنجليزي - الجولة 29
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
تشيلسي - نيوكاسل
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون - وولفرهامبتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد - نوريتش سيتي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
ساوثامبتون - واتفورد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports Connect
وست هام - أستون فيلا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports Connect
آرسنال - ليستر سيتي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 28
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
رايو فاييكانو - إشبيلية
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 1
ريال بيتيس - أتلتيك بيلباو
17:15 مصر، 18:15 السعودية
beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - ألافيس
19:30 مصر، 20:30 السعودية
beIN Sports HD 1
برشلونة - أوساسونا
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 29
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
فيورنتينا - بولونيا
13:30 مصر، 14:30 السعودية
يوتيوب
هيلاس فيرونا - نابولي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
يوتيوب
أتالانتا - جنوى
19:00 مصر، 20:00 السعودية
يوتيوب
أودينيزي - روما
19:00 مصر، 20:00 السعودية
يوتيوب
تورينو - إنتر
21:45 مصر، 22:45 السعودية
يوتيوب
الدوري الألماني- الجولة 26
المباراة
الموعد
باير ليفركوزن - كولن
16:30 مصر، 18:30 السعودية
آينتراخت فرانكفورت - بوخوم
18:30 مصر، 19:30 السعودية
بوروسيا دورتموند - أرمينيا بيليفيلد
18:30 مصر، 19:30 السعودية
جروتر فيورث - لايبزيج
20:30 مصر، 21:30 السعودية
الدوري السعودي - الجولة 24
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الرائد - الهلال
18:50 السعودية، 17:50 مصر
SSC5
الشباب - الاتحاد
20:45 السعودية، 19:45 مصر
SSC1