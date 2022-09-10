جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر اليوم المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، باستثناء الدوري الإنجليزي المتوقف لوفاة الملكة إليزابيث.

يستضيف نادي ريال مدريد ريال مايوركا في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، كما يلتقي إلتشي أتلتيك بيلباو وخيتافي ريال سوسييداد وريال بيتيس فياريال.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه أتالانتا كريمونيزي وليتشي مونزا وساسوولو أودينيزي، كما يحل فيورنتينا ضيفًا على بولونيا وهيلاس فيرونا على لاتسيو وساليرنيتانا على يوفنتوس.

كما تتواصل اليوم مباريات الجولة السادسة في الدوري الألماني، ويواجه كولن أونيون برلين وفرايبورج بوروسيا مونشنجلادباخ، وفي الدوري الفرنسي سنكون على موعد مع عدد من المباريات أبرزها موناكو ضد ليون.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 "11-09-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD إلتشي - أتلتيك بيلباو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD خيتافي - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD ريال بيتيس - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - كريمونيزي 12:30 مصر، 13:30 السعودية Starz Play App ليتشي - مونزا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App ساسوولو - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App بولونيا - فيورنتينا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App لاتسيو - هيلاس فيرونا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Starz Play App يوفنتوس - ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 3 HD فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 مصر، 18:30 السعودية غير مذاعة

الدوري الفرنسي - الجولة السابعة