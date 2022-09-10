جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تستمر اليوم المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، باستثناء الدوري الإنجليزي المتوقف لوفاة الملكة إليزابيث.
يستضيف نادي ريال مدريد ريال مايوركا في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، كما يلتقي إلتشي أتلتيك بيلباو وخيتافي ريال سوسييداد وريال بيتيس فياريال.
وفي الدوري الإيطالي، يواجه أتالانتا كريمونيزي وليتشي مونزا وساسوولو أودينيزي، كما يحل فيورنتينا ضيفًا على بولونيا وهيلاس فيرونا على لاتسيو وساليرنيتانا على يوفنتوس.
كما تتواصل اليوم مباريات الجولة السادسة في الدوري الألماني، ويواجه كولن أونيون برلين وفرايبورج بوروسيا مونشنجلادباخ، وفي الدوري الفرنسي سنكون على موعد مع عدد من المباريات أبرزها موناكو ضد ليون.
جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 "11-09-2022"
الدوري الإسباني - الجولة الخامسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ريال مدريد - ريال مايوركا
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
إلتشي - أتلتيك بيلباو
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports 1 HD
خيتافي - ريال سوسييداد
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD
ريال بيتيس - فياريال
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الإيطالي - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أتالانتا - كريمونيزي
12:30 مصر، 13:30 السعودية
|Starz Play App
ليتشي - مونزا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Starz Play App
ساسوولو - أودينيزي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Starz Play App
بولونيا - فيورنتينا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Starz Play App
لاتسيو - هيلاس فيرونا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|Starz Play App
يوفنتوس - ساليرنيتانا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|Starz Play App
الدوري الألماني - الجولة السادسة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
كولن - أونيون برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
beIN Sports 3 HD
فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ
17:30 مصر، 18:30 السعودية
غير مذاعة
الدوري الفرنسي - الجولة السابعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ستراسبورج - كليرمون فوت
13:00 مصر، 14:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
أنجيه - مونبلييه
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
تولوز - ستاد ريمس
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
أجاكسيو - نيس
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
لوريان - نانت
15:00 مصر، 16:00 السعودية
غير مذاعة
رين - أوسير
17:05 مصر، 18:05 السعودية
|beIN Sports HD 2
موناكو - ليون
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 2
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